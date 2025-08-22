Saint Georges de Lévéjac VTT n°3 Massegros Causses Gorges Lozère

Saint Georges de Lévéjac VTT n°3 VTT de descente Difficulté moyenne

Saint Georges de Lévéjac VTT n°3 Place de l’église 48500 Massegros Causses Gorges Lozère Occitanie

Durée : 150 Distance : 17758.0 Tarif :

Balade VTT à travers le Causse de Sauveterre, sur les hauteurs des Gorges du Tarn.Circuit VTT N°3 (balisage rouge)

Difficulté moyenne

+33 4 66 48 88 08

English :

Mountain bike ride through the Causse de Sauveterre, on the heights of the Gorges du Tarn.Circuit VTT N°3 (red markings)

Deutsch :

Mountainbike-Tour durch die Causse de Sauveterre, auf den Höhen der Gorges du Tarn.Circuit VTT N°3 (rote Markierung)

Italiano :

Escursione in mountain bike attraverso la Causse de Sauveterre, sulle alture delle Gorges du Tarn.Circuito VTT N°3 (segni rossi)

Español :

Recorrido en bicicleta de montaña por el Causse de Sauveterre, en las alturas de las Gargantas del Tarn.Circuito VTT N°3 (marcas rojas)

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère