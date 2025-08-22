Saint Georges de Lévéjac VTT n°3 Massegros Causses Gorges Lozère
Saint Georges de Lévéjac VTT n°3 VTT de descente Difficulté moyenne
Saint Georges de Lévéjac VTT n°3 Place de l’église 48500 Massegros Causses Gorges Lozère Occitanie
Durée : 150 Distance : 17758.0 Tarif :
Balade VTT à travers le Causse de Sauveterre, sur les hauteurs des Gorges du Tarn.Circuit VTT N°3 (balisage rouge)
Difficulté moyenne
+33 4 66 48 88 08
English :
Mountain bike ride through the Causse de Sauveterre, on the heights of the Gorges du Tarn.Circuit VTT N°3 (red markings)
Deutsch :
Mountainbike-Tour durch die Causse de Sauveterre, auf den Höhen der Gorges du Tarn.Circuit VTT N°3 (rote Markierung)
Italiano :
Escursione in mountain bike attraverso la Causse de Sauveterre, sulle alture delle Gorges du Tarn.Circuito VTT N°3 (segni rossi)
Español :
Recorrido en bicicleta de montaña por el Causse de Sauveterre, en las alturas de las Gargantas del Tarn.Circuito VTT N°3 (marcas rojas)
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère