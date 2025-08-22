Saint-Germain, aux portes de Villeneuve-sur-lot Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Saint-Germain, aux portes de Villeneuve-sur-lot A pieds Très facile

Saint-Germain, aux portes de Villeneuve-sur-lot 47300 Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 4200.0 Tarif :

Cette petite boucle nature se cache dans les coteaux escarpés du Pays de Serres, rive gauche du Lot. Une bande boisée masque d’ailleurs la vallée, offrant calme et détente aux résidents et aux promeneurs et pèlerins qui marchent vers Saint-Jacques de Compostelle.

+33 5 53 66 14 14

English : Saint-Germain, aux portes de Villeneuve-sur-lot

This little nature loop is hidden in the steep hills of the Pays de Serres, on the left bank of the Lot. A wooded strip hides the valley, offering calm and relaxation to the residents and to the walkers and pilgrims who walk towards Saint-Jacques de Compostelle.

Deutsch : Saint-Germain, aux portes de Villeneuve-sur-lot

Diese kleine Naturschleife versteckt sich in den steilen Hängen des Pays de Serres am linken Ufer des Lot. Ein bewaldeter Streifen verdeckt übrigens das Tal und bietet Ruhe und Entspannung für die Anwohner sowie für Spaziergänger und Pilger, die nach Santiago de Compostela marschieren.

Italiano :

Questo piccolo anello naturalistico è nascosto tra le ripide colline del Pays de Serres, sulla riva sinistra del Lot. Una striscia di bosco nasconde la valle, offrendo pace e relax ai residenti e ai camminatori e pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

Español : Saint-Germain, aux portes de Villeneuve-sur-lot

Este pequeño bucle natural está escondido en las escarpadas colinas del Pays de Serres, en la orilla izquierda del Lot. Una franja de bosque oculta el valle, ofreciendo paz y descanso a los residentes y a los caminantes y peregrinos que se dirigen a Santiago de Compostela.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine