Saint-Germain-de-Calberte Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Saint-Germain-de-Calberte Marche nordique Très facile

Saint-Germain-de-Calberte Parking à l’entrée du village 48370 Saint-Germain-de-Calberte Lozère Occitanie

Durée : 120 Distance : 2340.0 Tarif :

Ce sentier entraîne les visiteurs à travers l’histoire du village et des paysages dont le hameau des Calquières constitue l’un des sites les plus remarquables.

http://www.cevennes-montlozere.com/ +33 4 66 45 81 94

English :

This trail takes visitors through the history of the village and its landscapes, of which the Calquières hamlet is one of the most remarkable.

Deutsch :

Dieser Pfad führt die Besucher durch die Geschichte des Dorfes und der Landschaften, von denen der Weiler Calquières eine der bemerkenswertesten Sehenswürdigkeiten darstellt.

Italiano :

Questo percorso conduce i visitatori attraverso la storia del villaggio e dei suoi paesaggi, di cui la frazione di Calquières è uno dei più notevoli.

Español :

Este recorrido lleva al visitante a través de la historia del pueblo y de sus paisajes, entre los que destaca la aldea de Calquières.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère