Saint-Germain-de-Calberte Saint-Germain-de-Calberte Lozère
Saint-Germain-de-Calberte Saint-Germain-de-Calberte Lozère vendredi 1 mai 2026.
Saint-Germain-de-Calberte Marche nordique Très facile
Saint-Germain-de-Calberte Parking à l’entrée du village 48370 Saint-Germain-de-Calberte Lozère Occitanie
Durée : 120 Distance : 2340.0 Tarif :
Ce sentier entraîne les visiteurs à travers l’histoire du village et des paysages dont le hameau des Calquières constitue l’un des sites les plus remarquables.
Très facile
http://www.cevennes-montlozere.com/ +33 4 66 45 81 94
English :
This trail takes visitors through the history of the village and its landscapes, of which the Calquières hamlet is one of the most remarkable.
Deutsch :
Dieser Pfad führt die Besucher durch die Geschichte des Dorfes und der Landschaften, von denen der Weiler Calquières eine der bemerkenswertesten Sehenswürdigkeiten darstellt.
Italiano :
Questo percorso conduce i visitatori attraverso la storia del villaggio e dei suoi paesaggi, di cui la frazione di Calquières è uno dei più notevoli.
Español :
Este recorrido lleva al visitante a través de la historia del pueblo y de sus paisajes, entre los que destaca la aldea de Calquières.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère