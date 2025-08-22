Saint-Grégoire, la balade des ânes de Pinseguerre Douzains Lot-et-Garonne

Saint-Grégoire, la balade des ânes de Pinseguerre A pieds Facile

Saint-Grégoire, la balade des ânes de Pinseguerre 47330 Douzains Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

A Pinseguerre, votre randonnée peut s’accompagner d’ânes bâtés ou attelés, sur un réseau de chemins et petites routes, à travers les vergers de pruniers d’Ente.

+33 5 53 66 14 14

In Pinseguerre, your hike can be accompanied by harnessed donkeys, crossing paths and small roads, through the plum orchards.

In Pinseguerre kann Ihre Wanderung von Eseln begleitet werden, die gesattelt oder angespannt sind, auf einem Netz von Wegen und kleinen Straßen durch die Obstplantagen mit Pflaumenbäumen von Ente.

A Pinseguerre, la passeggiata può essere accompagnata da asini da soma o a briglia, su una rete di sentieri e stradine, attraverso i frutteti di prugne dell’Ente.

En Pinseguerre, su paseo puede ir acompañado de bestias de carga o de burros con arneses, por una red de caminos y pequeñas carreteras, a través de los huertos de ciruelas de Ente.

