Saint-Hilaire-du-Harcouët < > Ducey Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Étape commune à la Vélomaritime, la Véloscénie et la Vélo WestNormandy.

Saint-Hilaire-du-Harcouët est la dernière ville étape de la Manche avant l’arrivée au Mont-Saint-Michel. Pour cette ultime halte, les touristes peuvent trouver tous les services utiles pour se ressourcer. Avec ses nombreux atouts, Saint-Hilaire-du-Harcouët est une ville dynamique labellisée Famille Plus , investie dans le tourisme de nature et tend à s’engager dans le développement durable par le biais du label Station Verte . De plus, l’Office de Tourisme et le camping sont attachés à l’accueil des touristes itinérants: à pied, à vélo et à cheval. Accueil Vélo et Accueil Cheval symbolisent cette volonté.

English : Saint-Hilaire-du-Harcouët < > Ducey

Stage common to the Vélomaritime, the Véloscénie and the Vélo WestNormandy.

Saint-Hilaire-du-Harcouët is the last stopover in the Manche before arriving at Mont-Saint-Michel. For this last stop, tourists can find all the useful services to recharge their batteries. With its numerous assets, Saint-Hilaire-du-Harcouët is a dynamic town with the Family Plus label, invested in nature tourism and tends to engage in sustainable development through the Station Verte label. Moreover, the Tourist Office and the campsite are committed to welcoming itinerant tourists: on foot, by bike and on horseback. Accueil Vélo and Accueil Cheval symbolize this will.

Gemeinsame Etappe der Vélomaritime, der Véloscénie und der Vélo WestNormandy.

Saint-Hilaire-du-Harcouët ist die letzte Etappenstadt im Departement Manche vor der Ankunft am Mont-Saint-Michel. Für diesen letzten Halt können Touristen alle nützlichen Dienstleistungen finden, um sich zu erholen. Mit seinen zahlreichen Vorteilen ist Saint-Hilaire-du-Harcouët eine dynamische Stadt mit dem Gütesiegel Famille Plus , die in den Naturtourismus investiert und dazu neigt, sich durch das Label Station Verte für eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen. Außerdem sind das Fremdenverkehrsamt und der Campingplatz auf den Empfang von Touristen ausgerichtet, die zu Fuß, mit dem Fahrrad oder zu Pferd unterwegs sind. die Auszeichnungen Accueil Vélo und Accueil Cheval symbolisieren diesen Willen.

Si tratta di una tappa comune per il Vélomaritime, il Véloscénie e il Vélo WestNormandy.

Saint-Hilaire-du-Harcouët è l’ultima città di tappa nella Manche prima di arrivare a Mont-Saint-Michel. Per questa ultima tappa, i turisti possono trovare tutti i servizi necessari per ricaricare le batterie. Con i suoi numerosi punti di forza, Saint-Hilaire-du-Harcouët è una città dinamica con il marchio Family Plus , ha investito nel turismo naturalistico ed è impegnata nello sviluppo sostenibile con il marchio Station Verte . Inoltre, l’Ufficio del Turismo e il campeggio si impegnano ad accogliere i turisti itineranti: a piedi, in bicicletta e a cavallo. le etichette Accueil Vélo e Accueil Cheval simboleggiano questo impegno.

Es una etapa común para el Vélomaritime, Véloscénie y Vélo WestNormandy.

Saint-Hilaire-du-Harcouët es la última ciudad etapa de la Mancha antes de llegar al Mont-Saint-Michel. En esta última parada, los turistas pueden encontrar todos los servicios necesarios para recargar las pilas. Con sus numerosas bazas, Saint-Hilaire-du-Harcouët es una ciudad dinámica con la etiqueta Family Plus , volcada en el turismo de naturaleza y comprometida con el desarrollo sostenible a través de la etiqueta Station Verte . Además, la Oficina de Turismo y el camping se comprometen a acoger a los turistas itinerantes: a pie, en bicicleta y a caballo. las etiquetas Accueil Vélo y Accueil Cheval simbolizan este compromiso.

