Saint Jacques à vélo via Chartres Épernon Eure-et-Loir
Saint Jacques à vélo via Chartres Épernon Eure-et-Loir vendredi 1 août 2025.
Saint Jacques à vélo via Chartres En VTC
Saint Jacques à vélo via Chartres 28230 Épernon Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Durée : Distance : 265000.0 Tarif :
L’itinéraire Saint-Jacques à vélo traverse la région Centre-Val de Loire. Ce chemin de pèlerins vous promet une découverte de paysages au doux relief au cœur des vallées de l’Eure et du Loir, de sites jacquaires renommés, de villes et villages de caractère.
https://www.francevelotourisme.com/itineraire/saint-jacques-a-velo-via-tours
English : Saint Jacques à vélo via Chartres
The Saint-Jacques cycleroute (Santiago de Compostela) crosses the Loire Valley region and Europe, for 5000km worth. This pilgrims’ path meanders through gently rolling landscapes in the Eure and Loir valleys, past renowned sites associated with the St James theme and picturesque towns and villages.
Deutsch : Radweg Santiago de Compostela über Chartres
Die 5000 km lange Veloroute Santiago de Compostela führt durch des Loiretals sowie ganz Europa. Dieser Pilgerpfad verspricht Ihnen die Entdeckung von Gegenden mit leichten Anhöhen in den Tälern der Eure und der Loire, bekannte Sehenswürdigkeiten zum Hl. Jakob, Städte und typische Dörfer.
Italiano :
Il percorso « Saint-Jacques à vélo » attraversa la regione Centre-Val de Loire. Questo itinerario di pellegrinaggio promette di farvi attraversare la dolce campagna nel cuore delle valli dell’Eure e del Loir, i famosi luoghi di pellegrinaggio, le città e i villaggi di carattere..
Español :
La ruta « Saint-Jacques à vélo » atraviesa la región de Centre-Val de Loire. Esta ruta de peregrinos promete llevarle a través de la suave campiña en el corazón de los valles del Eure y del Loir, famosos lugares de peregrinación, ciudades y pueblos de carácter
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-26 par SIT Centre-Val de Loire