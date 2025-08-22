Saint-Jean-de-Daye < > Saint-Lô Saint-Jean-de-Daye Manche

Saint-Jean-de-Daye < > Saint-Lô

Saint-Jean-de-Daye < > Saint-Lô 50620 Saint-Jean-de-Daye Manche Normandie

Durée : 75 Distance : 23000.0 Tarif :

Étape commune à la Vélomaritime et la Vélo WestNormandy.

Suivez le cours du Canal de Vire qui serpente jusqu’à Saint-Lô à travers une campagne aux paysages de carte postale. Malgré l’ampleur des destructions subies par la ville en 1944, surnommée alors Capitale des Ruines , Saint-Lô a su renaître de ces cendres pour devenir la ville dynamique et débordante d’animation que l’on connaît aujourd’hui.

English : Saint-Jean-de-Daye < > Saint-Lô

Stage common to the Vélomaritime and the Vélo WestNormandy.

Follow the course of the Canal de Vire which winds its way to Saint-Lô through a countryside of postcard-like landscapes. Despite the destruction suffered by the city in 1944, nicknamed Capital of Ruins , Saint-Lô has risen from the ashes to become the dynamic and lively city we know today.

Deutsch :

Gemeinsame Etappe der Velomaritime und der Vélo WestNormandy.

Folgen Sie dem Verlauf des Canal de Vire, der sich durch eine Landschaft mit Postkartenmotiven bis nach Saint-Lô schlängelt. Obwohl die Stadt 1944 stark zerstört wurde und den Beinamen Hauptstadt der Ruinen erhielt, ist Saint-Lô aus der Asche auferstanden und hat sich zu der dynamischen und lebhaften Stadt entwickelt, die wir heute kennen.

Italiano :

Una tappa congiunta di Vélomaritime e Vélo WestNormandy.

Seguite il corso del Canal de Vire che si snoda verso Saint-Lô attraverso una campagna da cartolina. Nonostante l’entità delle distruzioni subite dalla città nel 1944, nota all’epoca come Capitale delle rovine , Saint-Lô è stata in grado di risorgere dalle ceneri per diventare la città dinamica e piena di vita che conosciamo oggi.

Español :

Etapa conjunta de Vélomaritime y Vélo WestNormandy.

Siga el curso del Canal de Vire, que serpentea hasta Saint-Lô a través de un paisaje de postal. A pesar de la magnitud de la destrucción sufrida por la ciudad en 1944, conocida entonces como la Capital de las Ruinas , Saint-Lô supo resurgir de sus cenizas para convertirse en la dinámica ciudad rebosante de vida que conocemos hoy.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Normandie Tourisme