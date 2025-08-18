Saint-Léon-sur-Vézère en écomobilité Un plus beau Village de France dans les bras de la Vézère Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Saint-Léon-sur-Vézère en écomobilité Un plus beau Village de France dans les bras de la Vézère 24290 Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 3000.0 Tarif :

Situé en bordure de Vézère, Saint-Léon offre aux visiteurs son église romane, un château, un manoir et une chapelle expiatoire et de nombreuses maisons traditionnelles. Profitez de ce plus beau village de France. Vous pourrez ensuite faire une petite rando pour vous rendre au Point de vue de la Côte

+33 5 53 02 01 34

Located on the banks of the Vézère river, Saint-Léon offers visitors its Romanesque church, a castle, a manor house and an expiatory chapel and many traditional houses. Enjoy this most beautiful village of France. You can then go for a short hike to the viewpoint of the Côte

Saint-Léon liegt am Ufer der Vézère und bietet Besuchern seine romanische Kirche, ein Schloss, ein Herrenhaus und eine Sühnekapelle sowie zahlreiche traditionelle Häuser. Genießen Sie dieses schönste Dorf Frankreichs. Anschließend können Sie eine kleine Wanderung zum Aussichtspunkt Point de vue de la Côte machen

Situato sulle rive della Vézère, Saint-Léon offre ai visitatori la sua chiesa romanica, un castello, un maniero, una cappella espiatoria e molte case tradizionali. Godetevi questo villaggio tra i più belli di Francia. A questo punto si può fare una breve passeggiata fino al punto panoramico della Côte de Vézère

Situado a orillas del Vézère, Saint-Léon ofrece al visitante su iglesia románica, un castillo, una casa solariega y una capilla expiatoria, así como numerosas casas tradicionales. Disfrute de este pueblo, el más bello de Francia. A continuación, podrá dar un corto paseo hasta el mirador de la Côte de Vézère

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine