Saint-Lô < > Saint-Fromond Saint-Fromond Manche

Saint-Lô < > Saint-Fromond

Saint-Lô < > Saint-Fromond 50620 Saint-Fromond Manche Normandie

Durée : 90 Distance : 29000.0 Tarif :

Le chemin de halage de la Vire permet de se promener en famille à pied ou à vélo le long de ce fleuve malicieux. En chemin vous pourrez admirer quelques ouvrages laissant deviner le riche passé de la navigation et le transport de marchandises sur la Vire. Mais aussi de belles bâtisses telles que le château d’Agneaux.

English : Saint-Lô < > Saint-Fromond

The towpath of the river Vire allows you to walk or bike with your family along this mischievous river. Along the way you can admire some works that give an insight into the rich history of navigation and the transport of goods on the Vire. But also beautiful buildings such as the castle of Agneaux.

Deutsch :

Auf dem Treidelpfad der Vire kann die ganze Familie zu Fuß oder mit dem Fahrrad entlang dieses schelmischen Flusses spazieren gehen. Unterwegs können Sie einige Bauwerke bewundern, die die reiche Vergangenheit der Schifffahrt und des Warentransports auf der Vire erahnen lassen. Aber auch schöne Gebäude wie das Schloss von Agneaux.

Italiano :

L’alzaia della Vire permette alla famiglia di camminare o andare in bicicletta lungo questo fiume dispettoso. Lungo il percorso si possono ammirare alcune strutture che testimoniano la ricca storia della navigazione e del trasporto di merci sulla Vire. Ma anche splendidi edifici come il castello di Agneaux.

Español :

El camino de sirga del Vire permite pasear en familia o en bicicleta por este travieso río. A lo largo del camino podrá admirar algunas de las estructuras que dan cuenta de la rica historia de la navegación y el transporte de mercancías en el Vire. Pero también hermosos edificios como el castillo de Agneaux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-28 par Normandie Tourisme