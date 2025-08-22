Saint Marcellin Massegros Causses Gorges Lozère
Saint Marcellin Massegros Causses Gorges Lozère vendredi 1 mai 2026.
Saint Marcellin Marche nordique Difficulté moyenne
Saint Marcellin 48500 Massegros Causses Gorges Lozère Occitanie
Durée : 135 Distance : 7603.0 Tarif :
De la Grotte des Paillasses aux habitations troglodytes; balade à travers les roches ruiniformes du Cirque de Saint Marcellin.
Difficulté moyenne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From the Grotte des Paillasses to the troglodyte dwellings; a walk through the ruiniform rocks of the Cirque de Saint Marcellin.
Deutsch :
Von der Grotte des Paillasses zu den Höhlenwohnungen; Wanderung durch die Ruinenfelsen des Cirque de Saint Marcellin.
Italiano :
Dalla Grotte des Paillasses alle abitazioni dei trogloditi; una passeggiata tra le rocce ruiniformi del Cirque de Saint Marcellin.
Español :
De la Gruta des Paillasses a las viviendas trogloditas; un paseo por las rocas ruiniformes del Circo de San Marcelino.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère