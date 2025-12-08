SAINT MARTIN DE LA LIEUE les Haras 17 km D 179 m Saint-Martin-de-la-Lieue Calvados
SAINT MARTIN DE LA LIEUE les Haras 17 km D 179 m Mairie 14100 Saint-Martin-de-la-Lieue Calvados Normandie
Durée : 75 Distance : 17000.0 Tarif :
Le Circuit des Haras est un itinéraire VTT de 17 km (très facile) au départ de la mairie de Saint-Martin-de-la-Lieue.
https://tourisme.lisieux-normandie.fr/ +33 2 31 48 18 10
The Circuit des Haras is a 17km mountain bike route (very easy) starting from Saint-Martin-de-la-Lieue town hall.
Der Circuit des Haras ist eine 17 km lange (sehr leichte) Mountainbike-Route, die am Rathaus von Saint-Martin-de-la-Lieue beginnt.
Il Circuit des Haras è un percorso per mountain bike di 17 km (molto facile) che parte dal municipio di Saint-Martin-de-la-Lieue.
El Circuit des Haras es un recorrido en bicicleta de montaña de 17 km (muy fácil) que parte del ayuntamiento de Saint-Martin-de-la-Lieue.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme