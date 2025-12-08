SAINT MARTIN DE LA LIEUE les Haras 30 Km D 414 m Saint-Martin-de-la-Lieue Calvados
Durée : 150 Distance : 30000.0 Tarif :
Le Circuit des Haras est un itinéraire VTT de 30 km (facile) au départ de la mairie de Saint-Martin-de-la-Lieue
https://tourisme.lisieux-normandie.fr/ +33 2 31 48 18 10
The Circuit des Haras is a 30 km mountain bike trail (easy) starting from Saint-Martin-de-la-Lieue town hall
Deutsch :
Der Circuit des Haras ist eine 30 km lange Mountainbike-Route (leicht), die am Rathaus von Saint-Martin-de-la-Lieue beginnt
Italiano :
Il Circuit des Haras è un percorso per mountain bike di 30 km (facile) che parte dal municipio di Saint-Martin-de-la-Lieue
Español :
El Circuit des Haras es un recorrido en bicicleta de montaña (fácil) de 30 km que parte del ayuntamiento de Saint-Martin-de-la-Lieue
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme