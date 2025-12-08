SAINT MARTIN DE LA LIEUE les Haras 30 Km D 414 m Saint-Martin-de-la-Lieue Calvados

Le Circuit des Haras est un itinéraire VTT de 30 km (facile) au départ de la mairie de Saint-Martin-de-la-Lieue

English : SAINT MARTIN DE LA LIEUE les Haras 30 Km D 414 m

The Circuit des Haras is a 30 km mountain bike trail (easy) starting from Saint-Martin-de-la-Lieue town hall

Deutsch :

Der Circuit des Haras ist eine 30 km lange Mountainbike-Route (leicht), die am Rathaus von Saint-Martin-de-la-Lieue beginnt

Italiano :

Il Circuit des Haras è un percorso per mountain bike di 30 km (facile) che parte dal municipio di Saint-Martin-de-la-Lieue

Español :

El Circuit des Haras es un recorrido en bicicleta de montaña (fácil) de 30 km que parte del ayuntamiento de Saint-Martin-de-la-Lieue

