Saint-Martin-des-Prés Trefcon Aisne
Saint-Martin-des-Prés Trefcon Aisne vendredi 1 mai 2026.
Saint-Martin-des-Prés A pieds
Saint-Martin-des-Prés Devant la mairie de Trefcon 02490 Trefcon Aisne Hauts-de-France
Durée : Distance : Tarif :
L’Omignon musarde entre Trefcon et Caulaincourt, avec son cortège d’étangs et de bois. Après l’étang de Caulaincourt, ce circuit tranquille et ombragé rejoint les ruines de l’église Saint-Martin-des-Prés (voir les pierres tombales dans le cimetière).
English :
L’Omignon musarde between Trefcon and Caulaincourt, with its procession of ponds and woods. After the pond of Caulaincourt, this quiet and shady circuit joins the ruins of the Saint-Martin-des-Prés church (see the tombstones in the cemetery).
Deutsch :
Der Omignon schlängelt sich zwischen Trefcon und Caulaincourt mit seinen Teichen und Wäldern hindurch. Nach dem Teich von Caulaincourt trifft dieser ruhige und schattige Rundweg auf die Ruinen der Kirche Saint-Martin-des-Prés (siehe Grabsteine auf dem Friedhof).
Italiano :
L’Omignon serpeggia tra Trefcon e Caulaincourt, con la sua processione di stagni e boschi. Dopo lo stagno di Caulaincourt, questo circuito tranquillo e ombreggiato raggiunge le rovine della chiesa di Saint-Martin-des-Prés (vedere le lapidi nel cimitero).
Español :
El Omignon serpentea entre Trefcon y Caulaincourt, con su desfile de estanques y bosques. Tras el estanque de Caulaincourt, este circuito tranquilo y sombreado llega hasta las ruinas de la iglesia de Saint-Martin-des-Prés (vea las lápidas del cementerio).
Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-06-27 par Agence Aisne Tourisme