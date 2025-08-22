Saint-Médard, vues sur la Garonne et sa vallée Clermont-Dessous Lot-et-Garonne

Saint-Médard, vues sur la Garonne et sa vallée En VTT Difficulté moyenne

Saint-Médard, vues sur la Garonne et sa vallée 47130 Clermont-Dessous Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11100.0 Tarif :

De l’église de Saint-Médard à celle de Puymasson, ce circuit offre, à travers vergers et bois d’un côté de belles vues sur la Garonne et sa vallée, une découverte des collines du Pays de Serres.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Médard, vues sur la Garonne et sa vallée

From the church of Saint-Médard to that of Puymasson, this circuit offers, through orchards and woods on one side with beautiful views of the Garonne and its valley, a discovery of the hills of the Pays de Serres.

Deutsch : Saint-Médard, vues sur la Garonne et sa vallée

Von der Kirche von Saint-Médard bis zur Kirche von Puymasson bietet dieser Rundweg durch Obstgärten und Wälder auf der einen Seite schöne Ausblicke auf die Garonne und ihr Tal und auf der anderen Seite eine Entdeckung der Hügel des Pays de Serres.

Italiano :

Dalla chiesa di Saint-Médard a quella di Puymasson, questo circuito offre, attraverso frutteti e boschi da un lato e splendide viste sulla Garonna e la sua valle, una scoperta delle colline del Pays de Serres.

Español : Saint-Médard, vues sur la Garonne et sa vallée

Desde la iglesia de Saint-Médard hasta la de Puymasson, este circuito ofrece, a través de huertos y bosques a un lado de hermosas vistas del Garona y su valle, un descubrimiento de las colinas del Pays de Serres.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine