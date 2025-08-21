Saint-Pastour, une bastide de hauteur Saint-Pastour Lot-et-Garonne
Les pèlerins, en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle font halte dans cette bastide de hauteur qui domine la vallée du Lot, d’où émergent les villages de Monclar-d’Agenais, Monbahus, etc…
Pilgrims on their way to Santiago de Compostela stop at this high bastide overlooking the Lot valley, from where the villages of Monclar-d’Agenais, Monbahus, etc. emerge.
Pilger, die auf dem Weg nach Santiago de Compostela sind, machen in dieser hochgelegenen Bastide Halt, die das Tal des Lot überragt, aus dem die Dörfer Monclar-d’Agenais, Monbahus usw. hervorgehen.
I pellegrini che si recavano a Santiago de Compostela facevano tappa in questa bastide collinare che domina la valle del Lot, da cui emergono i villaggi di Monclar-d’Agenais, Monbahus, ecc.
Los peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela se detenían en esta bastida situada en lo alto de una colina que domina el valle del Lot, del que surgen los pueblos de Monclar-d’Agenais, Monbahus, etc.
