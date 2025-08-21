Saint-Pastour, une bastide de hauteur Saint-Pastour Lot-et-Garonne

Saint-Pastour, une bastide de hauteur En VTT Facile

Saint-Pastour, une bastide de hauteur 47290 Saint-Pastour Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Les pèlerins, en route vers Saint-Jacques-de-Compostelle font halte dans cette bastide de hauteur qui domine la vallée du Lot, d’où émergent les villages de Monclar-d’Agenais, Monbahus, etc…

English : Saint-Pastour, une bastide de hauteur

Pilgrims on their way to Santiago de Compostela stop at this high bastide overlooking the Lot valley, from where the villages of Monclar-d’Agenais, Monbahus, etc. emerge.

Deutsch : Saint-Pastour, une bastide de hauteur

Pilger, die auf dem Weg nach Santiago de Compostela sind, machen in dieser hochgelegenen Bastide Halt, die das Tal des Lot überragt, aus dem die Dörfer Monclar-d’Agenais, Monbahus usw. hervorgehen.

Italiano :

I pellegrini che si recavano a Santiago de Compostela facevano tappa in questa bastide collinare che domina la valle del Lot, da cui emergono i villaggi di Monclar-d’Agenais, Monbahus, ecc.

Español : Saint-Pastour, une bastide de hauteur

Los peregrinos que se dirigían a Santiago de Compostela se detenían en esta bastida situada en lo alto de una colina que domina el valle del Lot, del que surgen los pueblos de Monclar-d’Agenais, Monbahus, etc.

