Saint-Pée-sur-Nivelle, patrimoine et baignade Saint-Pée-sur-Nivelle Pyrénées-Atlantiques

Ce circuit part à la rencontre de quelques-uns des quartiers de Saint-Pée, découvre ici ou là quelques pépites d’architecture, des vieux ponts, et du lac de Saint-Pée, dédiée aux activités nautiques et à la baignade. N’oubliez donc pas maillot et serviette sur le porte-bagages !

English : Saint-Pée-sur-Nivelle, patrimoine et baignade

This tour will take you to some of the many districts of Saint-Pée, discovering here and there some remarkable architecture, old bridges and the lake, dedicated to water activities and swimming. Don’t forget to bring your swimming costume.

Deutsch : Saint-Pée-sur-Nivelle, patrimoine et baignade

Auf dieser Tour lernen Sie einige der Viertel von Saint-Pée kennen, entdecken hier und da ein paar architektonische Nuggets, alte Brücken und den See von Saint-Pée, der für Wassersportaktivitäten und zum Baden geeignet ist. Vergessen Sie also nicht, Ihre Badehose und Ihr Handtuch auf dem Gepäckträger zu verstauen!

Italiano :

Questo tour tocca alcuni dei quartieri di Saint-Pée, alcuni gioielli architettonici, antichi ponti e il lago di Saint-Pée, dedicato agli sport acquatici e al nuoto. Quindi non dimenticate il costume da bagno e l’asciugamano sul portabagagli!

Español : Saint-Pée-sur-Nivelle, patrimoine et baignade

Esta excursión recorre algunos de los barrios de Saint-Pée, algunas pepitas arquitectónicas, antiguos puentes y el lago de Saint-Pée, dedicado a los deportes acuáticos y a la natación. Así que no olvides tu traje de baño y tu toalla en el portaequipajes

