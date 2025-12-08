Saint-Pierre-Azif, au coeur des haras Saint-Pierre-Azif Calvados
Saint-Pierre-Azif, au coeur des haras 14950 Saint-Pierre-Azif Calvados Normandie
Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :
Au coeur de la campagne normande, les nombreux petits chemins de Saint-Pierre-Azif se parcourent le long de prestigieux haras.
Départ Mairie, Le Bourg 14950 Saint-Pierre-Azif
English : Saint-Pierre-Azif, au coeur des haras
An hiking tour among the forests and the countryside to reach Saint-Vaast-en-Auge, starting from Saint-Pierre-Azif.
Deutsch :
Im Herzen der normannischen Landschaft führen die vielen kleinen Wege von Saint-Pierre-Azif an prestigeträchtigen Gestüten vorbei.
Start: Rathaus, Le Bourg 14950 Saint-Pierre-Azif
Italiano :
Nel cuore della campagna normanna, le numerose stradine di Saint-Pierre-Azif costeggiano prestigiosi allevamenti.
Punto di partenza Municipio, Le Bourg 14950 Saint-Pierre-Azif
Español :
En el corazón de la campiña normanda, las numerosas carreteras de Saint-Pierre-Azif discurren junto a prestigiosas ganaderías.
Punto de partida Ayuntamiento, Le Bourg 14950 Saint-Pierre-Azif
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme