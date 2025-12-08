Saint-Pierre-Azif, au coeur des haras Saint-Pierre-Azif Calvados

Saint-Pierre-Azif, au coeur des haras

Durée : 120 Distance : 7000.0 Tarif :

Au coeur de la campagne normande, les nombreux petits chemins de Saint-Pierre-Azif se parcourent le long de prestigieux haras.

Départ Mairie, Le Bourg 14950 Saint-Pierre-Azif

 

English : Saint-Pierre-Azif, au coeur des haras

An hiking tour among the forests and the countryside to reach Saint-Vaast-en-Auge, starting from Saint-Pierre-Azif.

Deutsch :

Im Herzen der normannischen Landschaft führen die vielen kleinen Wege von Saint-Pierre-Azif an prestigeträchtigen Gestüten vorbei.

Start: Rathaus, Le Bourg 14950 Saint-Pierre-Azif

Italiano :

Nel cuore della campagna normanna, le numerose stradine di Saint-Pierre-Azif costeggiano prestigiosi allevamenti.

Punto di partenza Municipio, Le Bourg 14950 Saint-Pierre-Azif

Español :

En el corazón de la campiña normanda, las numerosas carreteras de Saint-Pierre-Azif discurren junto a prestigiosas ganaderías.

Punto de partida Ayuntamiento, Le Bourg 14950 Saint-Pierre-Azif

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-24 par Normandie Tourisme