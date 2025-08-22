Saint-Rigobert Berry-au-Bac Aisne
Saint-Rigobert Berry-au-Bac Aisne vendredi 1 mai 2026.
Saint-Rigobert A pieds
Saint-Rigobert De la place derrière la mairie à Berry-au-Bac 02190 Berry-au-Bac Aisne Hauts-de-France
Durée : Distance : Tarif :
La région de Berry-au-Bac porte l’empreinte des heures dramatiques de son passé, dont témoignent les croix blanches du cimetière militaire, visible au retour, un camp d’aviation de la Seconde Guerre mondiale, ainsi qu’un monument aux chars d’assaut à l’entrée du Chemin des Dames. Après l’écluse et les berges du canal, le circuit revient par la chapelle et la fontaine de dévotion Saint-Rigobert.
English :
The Berry-au-Bac region bears the imprint of the dramatic hours of its past, as evidenced by the white crosses in the military cemetery, visible on the way back, a Second World War air camp, and a tank monument at the entrance to Chemin des Dames. After the lock and the banks of the canal, the tour returns via the chapel and the Saint-Rigobert devotional fountain.
Deutsch :
Die Gegend um Berry-au-Bac ist von den dramatischen Stunden ihrer Vergangenheit geprägt. Davon zeugen die weißen Kreuze des Militärfriedhofs, der auf dem Rückweg zu sehen ist, ein Fliegerlager aus dem Zweiten Weltkrieg sowie ein Panzerdenkmal am Eingang zum Chemin des Dames. Nach der Schleuse und den Ufern des Kanals führt der Rundgang über die Kapelle und den Andachtsbrunnen Saint-Rigobert zurück.
Italiano :
La regione di Berry-au-Bac porta l’impronta delle ore drammatiche del suo passato, come testimoniano le croci bianche del cimitero militare, visibili durante il viaggio di ritorno, un campo dell’aviazione della Seconda Guerra Mondiale e un monumento ai carri armati all’ingresso dello Chemin des Dames. Dopo la chiusa e le rive del canale, la visita ritorna attraverso la cappella e la fontana devozionale di Saint-Rigobert.
Español :
La región de Berry-au-Bac lleva la huella de las horas dramáticas de su pasado, como atestiguan las cruces blancas del cementerio militar, visibles a la vuelta, un campo de aviación de la Segunda Guerra Mundial, así como un monumento a los tanques a la entrada del Chemin des Dames. Tras la esclusa y las orillas del canal, el recorrido vuelve por la capilla y la fuente devocional de Saint-Rigobert.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2005-07-26 par Agence Aisne Tourisme