Saint-Romain-le-Noble, une succession de panoramas Saint-Romain-le-Noble Lot-et-Garonne

Saint-Romain-le-Noble, une succession de panoramas A cheval Difficile

Saint-Romain-le-Noble, une succession de panoramas 47270 Saint-Romain-le-Noble Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 14000.0 Tarif :

360° de panoramas, du plus proche au plus lointain, la vallée de la Garonne, les villages alentour de Clermont-Soubiran ou de Saint-Pierre-de-Clairac, la bastide de Puymirol ou par temps clair les crêtes des Pyrénées…

Difficile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Saint-Romain-le-Noble, une succession de panoramas

360° of panoramas, from the nearest to the farthest, the Garonne valley, the surrounding villages of Clermont-Soubiran or Saint-Pierre-de-Clairac, the bastide of Puymirol or, on a clear day, the peaks of the Pyrenees…

Deutsch : Saint-Romain-le-Noble, une succession de panoramas

360° Panoramablicke, von ganz nah bis ganz fern, das Tal der Garonne, die umliegenden Dörfer Clermont-Soubiran oder Saint-Pierre-de-Clairac, die Bastide von Puymirol oder an klaren Tagen die Kämme der Pyrenäen…

Italiano :

360° di panorami, dal più vicino al più lontano, la valle della Garonna, i villaggi circostanti di Clermont-Soubiran o Saint-Pierre-de-Clairac, la bastide di Puymirol o, nelle giornate limpide, le cime dei Pirenei…

Español : Saint-Romain-le-Noble, une succession de panoramas

360° de panoramas, desde lo más cercano a lo más lejano, el valle del Garona, los pueblos circundantes de Clermont-Soubiran o Saint-Pierre-de-Clairac, la bastida de Puymirol o, en un día claro, las cumbres de los Pirineos…

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-24 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine