Saint-Sardos/Montpezat, aux origines de la guerre de Cent Ans Saint-Sardos Lot-et-Garonne

Saint-Sardos/Montpezat, aux origines de la guerre de Cent Ans 47360 Saint-Sardos Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 16000.0 Tarif :

Parcourez les paysages vallonnés et ses remarquables points de vue. Le sol que vous foulerez garde la mémoire d’un affrontement historique qui a mis à feu et à sang l’Aquitaine pendant plus de 130 ans.

+33 5 53 66 14 14

English : Saint-Sardos/Montpezat, aux origines de la guerre de Cent Ans

Stroll through the rolling countryside and its remarkable views. The ground you will walk on keeps the memory of a historical confrontation which put Aquitaine on fire for more than 130 years.

Deutsch : Saint-Sardos/Montpezat, aux origines de la guerre de Cent Ans

Durchstreifen Sie die hügelige Landschaft mit ihren bemerkenswerten Aussichtspunkten. Der Boden, den Sie betreten, bewahrt die Erinnerung an eine historische Konfrontation, die Aquitanien über 130 Jahre lang in Brand gesetzt hat.

Italiano :

Passeggiate nella campagna ondulata e nei suoi notevoli panorami. Il terreno su cui camminerete porta la memoria di uno storico scontro che ha incendiato la regione dell’Aquitania per più di 130 anni.

Español : Saint-Sardos/Montpezat, aux origines de la guerre de Cent Ans

Pasee por el campo ondulado y sus notables vistas. El suelo que pisará lleva el recuerdo de un enfrentamiento histórico que incendió la región de Aquitania durante más de 130 años.

