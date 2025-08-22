Saint-Sauveur, porte de la Gironde Saint-Sauveur-de-Meilhan Lot-et-Garonne

Saint-Sauveur, porte de la Gironde A pieds Facile

Saint-Sauveur, porte de la Gironde 47180 Saint-Sauveur-de-Meilhan Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 6300.0 Tarif :

A Saint-Sauveur-de-Meilhan, vous êtes à la frontière de la Gironde. Les vignobles qui entourent le village, classés Côtes du Marmandais, ressemblent à ceux du Bordelais ils ont les mêmes origines.

Facile

+33 5 53 66 14 14

English : Saint-Sauveur, porte de la Gironde

In Saint-Sauveur-de-Meilhan, you are on the border of the Gironde. The vineyards surrounding the village, classified as Côtes du Marmandais, resemble those of the Bordeaux region: they have the same origins.

Deutsch : Saint-Sauveur, porte de la Gironde

In Saint-Sauveur-de-Meilhan befinden Sie sich an der Grenze zur Gironde. Die Weinberge rund um das Dorf, die als Côtes du Marmandais klassifiziert sind, ähneln denen des Bordelais: Sie haben die gleichen Ursprünge.

Italiano :

A Saint-Sauveur-de-Meilhan, siete al confine con la Gironda. I vigneti che circondano il villaggio, classificati come Côtes du Marmandais, assomigliano a quelli della regione di Bordeaux: hanno le stesse origini.

Español : Saint-Sauveur, porte de la Gironde

En Saint-Sauveur-de-Meilhan, se encuentra en la frontera de la Gironda. Los viñedos que rodean el pueblo, clasificados como Côtes du Marmandais, se parecen a los de la región de Burdeos: tienen los mismos orígenes.

