Saint-Sorlin Les Pontets Doubs
Saint-Sorlin Les Pontets Doubs vendredi 1 mai 2026.
Saint-Sorlin A pieds Difficile
Saint-Sorlin parking Salle des fêtes Les Pontets 25240 Les Pontets Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 8270.0 Tarif :
Sentier avec ascension jusqu’au Saint-Sorlin, point haut de la crête qui sépare les départements du Doubs et du Jura.
Difficile
English :
Climb up to Saint-Sorlin, the highest point of the ridge separating the Doubs and Jura departments.
Deutsch :
Pfad mit Aufstieg zum Saint-Sorlin, dem höchsten Punkt des Bergkamms, der die Departements Doubs und Jura trennt.
Italiano :
Salite a Saint-Sorlin, il punto più alto del crinale che separa i dipartimenti del Doubs e del Giura.
Español :
Suba hasta Saint-Sorlin, el punto más alto de la cresta que separa los departamentos de Doubs y Jura.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data