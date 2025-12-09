Saint-Sorlin Les Pontets Doubs

Saint-Sorlin A pieds Difficile

Saint-Sorlin parking Salle des fêtes Les Pontets 25240 Les Pontets Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8270.0 Tarif :

Sentier avec ascension jusqu’au Saint-Sorlin, point haut de la crête qui sépare les départements du Doubs et du Jura.

Difficile

English :

Climb up to Saint-Sorlin, the highest point of the ridge separating the Doubs and Jura departments.

Deutsch :

Pfad mit Aufstieg zum Saint-Sorlin, dem höchsten Punkt des Bergkamms, der die Departements Doubs und Jura trennt.

Italiano :

Salite a Saint-Sorlin, il punto più alto del crinale che separa i dipartimenti del Doubs e del Giura.

Español :

Suba hasta Saint-Sorlin, el punto más alto de la cresta que separa los departamentos de Doubs y Jura.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data