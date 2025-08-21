Saint-Thomas, par Saint-Just et Piquepoul Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne

Saint-Thomas, par Saint-Just et Piquepoul En VTT Difficulté moyenne

Saint-Thomas, par Saint-Just et Piquepoul 47340 Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 10600.0 Tarif :

Les deux églises de St-Thomas et de St-Just se cachent à mi-pente de collines verdoyantes qui

dominent les vallées de la Tancanne et du Lestaque, ainsi que la voie ferrée Agen Périgueux.

Difficulté moyenne

+33 5 53 66 14 14

English : Saint-Thomas, par Saint-Just et Piquepoul

The two churches of St-Thomas and St-Just are hidden halfway up the slope of the green hills which

dominate the Tancanne and Lestaque valleys, as well as the Agen Périgueux railway line.

Deutsch : Saint-Thomas, par Saint-Just et Piquepoul

Die beiden Kirchen St-Thomas und St-Just verstecken sich auf halbem Hang der grünen Hügel, die die

sie überblicken die Täler von Tancanne und Lestaque sowie die Eisenbahnstrecke Agen Perigueux.

Italiano :

Le due chiese di St-Thomas e St-Just sono nascoste a metà del pendio delle verdi colline che dominano la città

le valli del Tancanne e del Lestaque, nonché la linea ferroviaria Agen/Perigueux.

Español : Saint-Thomas, par Saint-Just et Piquepoul

Las dos iglesias de St-Thomas y St-Just están escondidas en la ladera media de las verdes colinas que dominan

los valles del Tancanne y del Lestaque, así como la línea ferroviaria Agen Périgueux.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine