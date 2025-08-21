Saint-Thomas, par Saint-Just et Piquepoul Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne
Saint-Thomas, par Saint-Just et Piquepoul Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne vendredi 1 mai 2026.
Saint-Thomas, par Saint-Just et Piquepoul En VTT Difficulté moyenne
Saint-Thomas, par Saint-Just et Piquepoul 47340 Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Durée : Distance : 10600.0 Tarif :
Les deux églises de St-Thomas et de St-Just se cachent à mi-pente de collines verdoyantes qui
dominent les vallées de la Tancanne et du Lestaque, ainsi que la voie ferrée Agen Périgueux.
Difficulté moyenne
+33 5 53 66 14 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Saint-Thomas, par Saint-Just et Piquepoul
The two churches of St-Thomas and St-Just are hidden halfway up the slope of the green hills which
dominate the Tancanne and Lestaque valleys, as well as the Agen Périgueux railway line.
Deutsch : Saint-Thomas, par Saint-Just et Piquepoul
Die beiden Kirchen St-Thomas und St-Just verstecken sich auf halbem Hang der grünen Hügel, die die
sie überblicken die Täler von Tancanne und Lestaque sowie die Eisenbahnstrecke Agen Perigueux.
Italiano :
Le due chiese di St-Thomas e St-Just sono nascoste a metà del pendio delle verdi colline che dominano la città
le valli del Tancanne e del Lestaque, nonché la linea ferroviaria Agen/Perigueux.
Español : Saint-Thomas, par Saint-Just et Piquepoul
Las dos iglesias de St-Thomas y St-Just están escondidas en la ladera media de las verdes colinas que dominan
los valles del Tancanne y del Lestaque, así como la línea ferroviaria Agen Périgueux.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine