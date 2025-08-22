Saint-Vincent-de-Lamontjoie, balade vers le lac de Lambronne Saint-Vincent-de-Lamontjoie Lot-et-Garonne

Saint-Vincent-de-Lamontjoie, balade vers le lac de Lambronne A cheval Facile

Saint-Vincent-de-Lamontjoie, balade vers le lac de Lambronne 47310 Saint-Vincent-de-Lamontjoie Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Les chemins de ce circuit sont assez souvent revêtus. La surface miroitante de ce grand lac plus d’un kilomètre de long attire le regard. Il faut aussi voir l’église de Saint-Vincent séparée de son clocher et de nombreux panoramas, dont ceux de St-Vincent, Manne, Pane Baque, etc…

English : Saint-Vincent-de-Lamontjoie, balade vers le lac de Lambronne

The paths on this route are often paved. The shimmering surface of this large lake more than a kilometre long catches the eye. The church of St. Vincent, separated from its bell tower, is also worth seeing, as well as many panoramas, including those of St. Vincent, Manne, Pane Baque, etc..

Deutsch : Saint-Vincent-de-Lamontjoie, balade vers le lac de Lambronne

Die Wege auf dieser Strecke sind recht häufig asphaltiert. Die spiegelnde Oberfläche des großen Sees über einen Kilometer lang zieht den Blick auf sich. Sehenswert sind auch die von ihrem Glockenturm getrennte Kirche von St. Vincent und zahlreiche Panoramablicke, darunter St. Vincent, Manne, Pane Baque usw

I sentieri di questo percorso sono spesso asfaltati. La superficie scintillante di questo grande lago, lungo più di un chilometro, cattura lo sguardo. Da vedere anche la chiesa di San Vincenzo, separata dal suo campanile, e numerosi punti panoramici, tra cui quelli di San Vincenzo, Manne, Pane Baque, ecc

Español : Saint-Vincent-de-Lamontjoie, balade vers le lac de Lambronne

Los caminos de esta ruta suelen estar pavimentados. La superficie brillante de este gran lago, de más de un kilómetro de longitud, llama la atención. También merece la pena ver la iglesia de San Vicente, separada de su campanario, y numerosas vistas panorámicas, como las de San Vicente, Manne, Pane Baque, etc

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine