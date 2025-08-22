SAINT-ZACHARIE La forêt du Défens par le pas de Peyruis Saint-Zacharie Var

SAINT-ZACHARIE La forêt du Défens par le pas de Peyruis

SAINT-ZACHARIE La forêt du Défens par le pas de Peyruis 83640 Saint-Zacharie Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 315 Distance : 16480.0 Tarif :

Jolie boucle au départ du village de Saint-Zacharie qui rejoint le sommet du Chambeyron. Magnifiques points de vue sur la Sainte-Baume

English :

Jolie boucle au départ du village de Saint-Zacharie qui rejoint le sommet du Chambeyron. Magnifiques points de vue sur la Sainte-Baume

Deutsch :

Schöner Rundweg vom Dorf Saint-Zacharie aus, der zum Gipfel des Chambeyron führt. Wunderschöne Aussichtspunkte auf die Sainte-Baume

Italiano :

Un bell’anello che parte dal villaggio di Saint-Zacharie e conduce alla vetta di Chambeyron. Magnifica vista sulla Sainte-Baume

Español :

Un bonito bucle que parte del pueblo de Saint-Zacharie y lleva a la cumbre del Chambeyron. Magníficas vistas de la Sainte-Baume

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-06 par Provence Tourisme Parc naturel régional de la Sainte-Baume