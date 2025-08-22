Sainte-Bazeille, Paysage et Archéologie Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne

Sainte-Bazeille, Paysage et Archéologie A pieds Très facile

Sainte-Bazeille, Paysage et Archéologie 47180 Sainte-Bazeille Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 3500.0 Tarif :

Les nombreuses fouilles et découvertes, exposées au musée du village, en font un lieu archéologique incontournable dans la moyenne Garonne. Ce parcours vous fera découvrir, au fil de 7 panneaux thématiques, les richesses historiques et naturelles de cette cité.

Très facile

+33 5 53 66 14 14

English : Sainte-Bazeille, Paysage et Archéologie

The numerous excavations and discoveries, exhibited in the village museum, make it an essential archaeological site in the middle Garonne. This tour will help you discover, through 7 thematic panels, the historical and natural wealth of this city.

Deutsch : Sainte-Bazeille, Paysage et Archéologie

Die zahlreichen Ausgrabungen und Funde, die im Dorfmuseum ausgestellt sind, machen die Stadt zu einem unumgänglichen archäologischen Ort in der mittleren Garonne. Dieser Rundgang führt Sie anhand von 7 thematischen Tafeln zu den historischen und natürlichen Reichtümern dieser Stadt.

Italiano :

I numerosi scavi e scoperte, esposti nel museo del villaggio, ne fanno un sito archeologico essenziale della media Garonna. Questo tour vi farà scoprire le ricchezze storiche e naturali di questa città attraverso 7 pannelli tematici.

Español : Sainte-Bazeille, Paysage et Archéologie

Las numerosas excavaciones y descubrimientos, expuestos en el museo del pueblo, lo convierten en un yacimiento arqueológico imprescindible en el medio Garona. Este recorrido le permitirá descubrir las riquezas históricas y naturales de esta ciudad a través de 7 paneles temáticos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-23 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine