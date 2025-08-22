Sainte-Colombe-de-Villeneuve, vers l’église du Laurier Sainte-Colombe-de-Villeneuve Lot-et-Garonne

Sainte-Colombe-de-Villeneuve, vers l’église du Laurier A pieds Très facile

Sainte-Colombe-de-Villeneuve, vers l’église du Laurier 47300 Sainte-Colombe-de-Villeneuve Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11600.0 Tarif :

Tout au long de ce parcours, les chemins caillouteux et ombragés mènent à de nombreux points de vue, depuis le plateau entourant Tessel, l’église du Laurier ou encore le hameau du Colombier.

Très facile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sainte-Colombe-de-Villeneuve, vers l’église du Laurier

Along the way, the stony and shady paths lead to numerous viewpoints, from the plateau surrounding Tessel, the Laurier church or the hamlet of Le Colombier.

Deutsch : Sainte-Colombe-de-Villeneuve, vers l’église du Laurier

Auf der gesamten Strecke führen steinige und schattige Wege zu zahlreichen Aussichtspunkten, von der Hochebene um Tessel, der Kirche von Le Laurier oder dem Weiler Le Colombier.

Italiano :

Lungo tutto il percorso, i sentieri sassosi e ombreggiati conducono a numerosi punti panoramici, dall’altopiano che circonda Tessel, alla chiesa di Le Laurier o alla frazione di Le Colombier.

Español : Sainte-Colombe-de-Villeneuve, vers l’église du Laurier

A lo largo del recorrido, los caminos pedregosos y sombreados conducen a numerosos miradores, desde la meseta que rodea Tessel, la iglesia de Le Laurier o la aldea de Le Colombier.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-10 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine