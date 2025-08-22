Sainte-Maure-de-Peyriac, l’arbre et le cep Sainte-Maure-de-Peyriac Lot-et-Garonne

Sainte-Maure-de-Peyriac, l’arbre et le cep A cheval Difficulté moyenne

Sainte-Maure-de-Peyriac, l’arbre et le cep 47170 Sainte-Maure-de-Peyriac Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Point de passage immémorial sur la voie romaine Ténarèze, ce paysage ouvert et vivant se compose de bois et de vignobles. Le terroir s’apprend aussi dans les fermes, autour des produits du gras, des vins de pays, de l’Armagnac et du Floc de Gascogne.

English : Sainte-Maure-de-Peyriac, l’arbre et le cep

An immemorial point of passage on the Ténarèze Roman road, this open and lively landscape is made up of woods and vineyards. You can also learn about the land in the farms, around the products of the fat, the local wines, the Armagnac and the Floc de Gascogne.

Deutsch : Sainte-Maure-de-Peyriac, l’arbre et le cep

Als uralter Durchgangspunkt auf der Römerstraße Ténarèze besteht diese offene und lebendige Landschaft aus Wäldern und Weinbergen. Das Terroir lernt man auch auf den Bauernhöfen kennen, rund um die Produkte des Fetts, die Landweine, den Armagnac und den Floc de Gascogne.

Italiano :

Questo paesaggio aperto e vivace, fatto di boschi e vigneti, è stato per secoli un punto di passaggio sulla strada romana della Ténarèze. È inoltre possibile conoscere la terra nelle fattorie, intorno ai prodotti del grasso, ai vini locali, all’Armagnac e al Floc de Gascogne.

Español : Sainte-Maure-de-Peyriac, l’arbre et le cep

Este paisaje abierto y lleno de vida, formado por bosques y viñedos, ha sido durante siglos un punto de paso de la calzada romana de Ténarèze. También podrá conocer la tierra en las granjas, en torno a los productos de la grasa, los vinos locales, el Armagnac y el Floc de Gascogne.

