Sainte-Radegonde Loray Doubs
Sainte-Radegonde Loray Doubs vendredi 1 mai 2026.
Sainte-Radegonde A pieds Difficile
Sainte-Radegonde Église de Loray 25390 Loray Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 9610.0 Tarif :
Ce sentier vous conduira jusqu’à la chapelle Sainte-Radegonde puis au sommet de la Roche Barchey.
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/471
English :
This trail takes you to the Sainte-Radegonde chapel and then to the summit of Roche Barchey.
Deutsch :
Dieser Weg führt Sie zur Kapelle Sainte-Radegonde und dann zum Gipfel des Roche Barchey.
Italiano :
Questo sentiero vi porterà alla cappella di Sainte-Radegonde e poi alla cima della Roche Barchey.
Español :
Este sendero le llevará a la capilla Sainte-Radegonde y después a la cima de Roche Barchey.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data