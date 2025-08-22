SALIN-DE-GIRAUD À vélo, un village insolite en Camargue Arles Bouches-du-Rhône
SALIN-DE-GIRAUD À vélo, un village insolite en Camargue 13200 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 60 Distance : 6610.0 Tarif :
Une balade dans les ruelles de Salin-de-Giraud, dont l’architecture vous transportera dans un paysage typique du nord de la France.
English :
A stroll in the alleys of Salin-de-Giraud, whose architecture will transport you in a typical landscape of the north of France.
Deutsch :
Ein Spaziergang durch die Gassen von Salin-de-Giraud, dessen Architektur Sie in eine typische nordfranzösische Landschaft versetzt.
Italiano :
Una passeggiata tra le stradine di Salin-de-Giraud, la cui architettura vi trasporterà in un tipico paesaggio del nord della Francia.
Español :
Un paseo por las estrechas calles de Salin-de-Giraud, cuya arquitectura le transportará a un paisaje típico del norte de Francia.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-06 par Provence Tourisme Parc Naturel Régional de Camargue