SALIN-DE-GIRAUD À vélo, un village insolite en Camargue Arles Bouches-du-Rhône

SALIN-DE-GIRAUD À vélo, un village insolite en Camargue

Une balade dans les ruelles de Salin-de-Giraud, dont l’architecture vous transportera dans un paysage typique du nord de la France.

English :

A stroll in the alleys of Salin-de-Giraud, whose architecture will transport you in a typical landscape of the north of France.

Deutsch :

Ein Spaziergang durch die Gassen von Salin-de-Giraud, dessen Architektur Sie in eine typische nordfranzösische Landschaft versetzt.

Italiano :

Una passeggiata tra le stradine di Salin-de-Giraud, la cui architettura vi trasporterà in un tipico paesaggio del nord della Francia.

Español :

Un paseo por las estrechas calles de Salin-de-Giraud, cuya arquitectura le transportará a un paisaje típico del norte de Francia.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-06 par Provence Tourisme Parc Naturel Régional de Camargue