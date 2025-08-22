SALIN-DE-GIRAUD Les trois étangs à vélo Arles Bouches-du-Rhône
SALIN-DE-GIRAUD Les trois étangs à vélo 13200 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Durée : 300 Distance : 34600.0 Tarif :
Cette boucle à vélo est l’occasion d’observer les flamants roses dans leur milieu naturel protégé et sous l’influence du sel.
English :
This bike loop is an opportunity to observe flamingos in their protected natural environment and under the influence of salt.
Deutsch :
Auf dieser Fahrradtour können Sie Flamingos in ihrem geschützten natürlichen Lebensraum und unter dem Einfluss des Salzes beobachten.
Italiano :
Questo tour in bicicletta è un’opportunità per osservare i fenicotteri rosa nel loro ambiente naturale protetto e sotto l’influenza del sale.
Español :
Esta excursión en bicicleta es una oportunidad para observar a los flamencos rosas en su entorno natural protegido y bajo la influencia de la sal.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-06 par Provence Tourisme Parc Naturel Régional de Camargue