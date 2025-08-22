SALIN-DE-GIRAUD Les trois étangs à vélo Arles Bouches-du-Rhône

SALIN-DE-GIRAUD Les trois étangs à vélo

SALIN-DE-GIRAUD Les trois étangs à vélo 13200 Arles Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Durée : 300 Distance : 34600.0 Tarif :

Cette boucle à vélo est l’occasion d’observer les flamants roses dans leur milieu naturel protégé et sous l’influence du sel.

English :

This bike loop is an opportunity to observe flamingos in their protected natural environment and under the influence of salt.

Deutsch :

Auf dieser Fahrradtour können Sie Flamingos in ihrem geschützten natürlichen Lebensraum und unter dem Einfluss des Salzes beobachten.

Italiano :

Questo tour in bicicletta è un’opportunità per osservare i fenicotteri rosa nel loro ambiente naturale protetto e sotto l’influenza del sale.

Español :

Esta excursión en bicicleta es una oportunidad para observar a los flamencos rosas en su entorno natural protegido y bajo la influencia de la sal.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-06 par Provence Tourisme Parc Naturel Régional de Camargue