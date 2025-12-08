Saut Chevalier Ornans Doubs
Saut Chevalier Ornans Doubs vendredi 1 mai 2026.
Saut Chevalier A pieds Difficile
Saut Chevalier Parking de la Corvée, Ornans 25290 Ornans Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 11780.0 Tarif :
Une montée à travers bois mène au point de vue du Saut Chevalier avant de descendre dans la vallée de la Brême, remonter en passant par la ferme de Septfontaines et d’arriver au château d’Ornans.
Difficile
https://explore.doubs.fr/trek/1797
English :
A climb through the woods leads to the Saut Chevalier viewpoint, before descending into the Brême valley, climbing back up via the Septfontaines farm and arriving at Ornans castle.
Deutsch :
Ein Aufstieg durch den Wald führt zum Aussichtspunkt Saut Chevalier, bevor Sie in das Bremen-Tal hinabsteigen, über den Bauernhof von Septfontaines wieder hinaufsteigen und das Schloss von Ornans erreichen.
Italiano :
Una salita attraverso il bosco conduce al punto panoramico di Saut Chevalier prima di scendere nella valle della Brême, risalire passando per la fattoria di Septfontaines e arrivare al castello di Ornans.
Español :
Una subida por el bosque conduce al mirador de Saut Chevalier antes de descender al valle del Brême, volver a subir pasando por la granja de Septfontaines y llegar al castillo de Ornans.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-30 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data