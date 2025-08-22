Saut de la mule Sainte-Hélène Lozère

Saut de la mule Marche nordique Facile

Saut de la mule D901 48190 Sainte-Hélène Lozère Occitanie

Durée : 100 Distance : 5209.0 Tarif :

La boucle forme un cirque autour du village et grimpe jusqu’à une ligne de crête avant de redescendre vers le point de départ, au son du Lot qui résonne plus bas.

Facile

http://destination-montlozere.fr/ +33 4 66 46 87 30

English :

The loop forms a cirque around the village and climbs to a ridgeline before descending back to the starting point, to the sound of the River Lot below.

Deutsch :

Die Schleife bildet einen Zirkus um das Dorf und steigt bis zu einer Kammlinie an, bevor sie zum Ausgangspunkt hinabsteigt, während der Lot weiter unten erklingt.

Italiano :

L’anello forma un cerchio intorno al villaggio e sale su un crinale prima di ridiscendere al punto di partenza, al suono del sottostante fiume Lot.

Español :

El bucle forma un círculo alrededor del pueblo y asciende hasta una cresta antes de descender hasta el punto de partida, con el sonido del río Lot por debajo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère