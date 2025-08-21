Sauvagnas, sur les pas des Templiers Sauvagnas Lot-et-Garonne

Sauvagnas, sur les pas des Templiers A pieds Difficulté moyenne

Sauvagnas, sur les pas des Templiers 47340 Sauvagnas Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 11300.0 Tarif :

Depuis le village, terre de passage des Romains et des Templiers, les sentiers se succèdent entre vallon, falaise et coteaux pour vous offrir de merveilleux points de vue sur le Pays de Serres.

+33 5 53 66 14 14

English : Sauvagnas, sur les pas des Templiers

From the village, land of the Romans and the Templars, the paths follow one another between the valley, the cliff and the hillsides to offer you wonderful views of the Pays de Serres.

Deutsch : Sauvagnas, sur les pas des Templiers

Vom Dorf aus, dem Durchgangsland der Römer und Templer, führen die Wege zwischen Tälern, Klippen und Hängen hin und her und bieten Ihnen wunderbare Aussichtspunkte auf das Pays de Serres.

Italiano :

Dal villaggio, che fu luogo di passaggio dei Romani e dei Templari, i sentieri si susseguono tra la valle, le falesie e le colline, offrendo meravigliosi panorami sul Pays de Serres.

Español : Sauvagnas, sur les pas des Templiers

Desde el pueblo, por el que pasaron los romanos y los templarios, los caminos se suceden entre el valle, los acantilados y las laderas, ofreciendo maravillosas vistas del Pays de Serres.

