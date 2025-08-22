Savignac-sur-Leyze, balade autour du village Savignac-sur-Leyze Lot-et-Garonne

Savignac-sur-Leyze, balade autour du village A pieds Très facile

Savignac-sur-Leyze, balade autour du village 47150 Savignac-sur-Leyze Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Cette petite boucle, compte peu de relief mais vous permettra de découvrir Savignac sous tous les angles et d’apercevoir les villages, pas si lointains, de Monflanquin, Lacaussade, Monségur et les coteaux nord de la commune de Villeneuve-sur-Lot.

English : Savignac-sur-Leyze, balade autour du village

This little loop has little relief, but allows you to discover Savignac from all angles, with glimpses of the not-so-distant villages of Monflanquin, Lacaussade, Monségur and the northern slopes of Villeneuve-sur-Lot.

Deutsch : Savignac-sur-Leyze, balade autour du village

Auf dieser kleinen Schleife mit wenig Relief können Sie Savignac aus allen Blickwinkeln entdecken und die nicht allzu weit entfernten Dörfer Monflanquin, Lacaussade, Monségur und die nördlichen Hänge der Gemeinde Villeneuve-sur-Lot erblicken.

Questo piccolo anello ha pochi rilievi ma vi permetterà di scoprire Savignac da tutte le angolazioni e di vedere i villaggi non lontani di Monflanquin, Lacaussade, Monségur e le pendici settentrionali del comune di Villeneuve-sur-Lot.

Español : Savignac-sur-Leyze, balade autour du village

Este pequeño bucle tiene poco relieve pero le permitirá descubrir Savignac desde todos los ángulos y ver los pueblos no tan lejanos de Monflanquin, Lacaussade, Monségur y la vertiente norte de Villeneuve-sur-Lot.

