Savignac-sur-Leyze, randonnée entre Leyze, Lède et Dounech Savignac-sur-Leyze Lot-et-Garonne

Savignac-sur-Leyze, randonnée entre Leyze, Lède et Dounech A pieds Difficile

Savignac-sur-Leyze, randonnée entre Leyze, Lède et Dounech 47150 Savignac-sur-Leyze Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 17000.0 Tarif :

L’eau est très présente sur ce parcours qui enjambe par deux fois la Leyze et le petit ruisseau Dounech, affluents de la Lède. Certains chemins creux gardent quelques passages humides une partie de l’année, notamment dans la vallée de la Lède.

Difficile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Savignac-sur-Leyze, randonnée entre Leyze, Lède et Dounech

Water is very present on this route, which twice crosses the Leyze and the small Dounech stream, tributaries of the Lède. Some of the sunken paths are damp for part of the year, particularly in the Lède valley.

Deutsch : Savignac-sur-Leyze, randonnée entre Leyze, Lède et Dounech

Wasser ist auf dieser Strecke sehr präsent, die zweimal die Leyze und den kleinen Bach Dounech überquert, die Nebenflüsse der Lède sind. Einige Hohlwege sind das ganze Jahr über feucht, vor allem im Tal der Lède.

Italiano :

L’acqua è molto presente su questo percorso che attraversa due volte il Leyze e il piccolo torrente Dounech, affluenti della Lède. Alcuni sentieri incassati rimangono bagnati per parte dell’anno, soprattutto nella valle della Lède.

Español : Savignac-sur-Leyze, randonnée entre Leyze, Lède et Dounech

El agua está muy presente en esta ruta que atraviesa dos veces el Leyze y el pequeño arroyo Dounech, afluentes del Lède. Algunos de los caminos hundidos permanecen húmedos durante parte del año, sobre todo en el valle de Lède.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-22 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine