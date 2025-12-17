Sculptures en liberté Altier Lozère

Sculptures en liberté Marche nordique Facile

Sculptures en liberté 48800 Altier Lozère Occitanie

Durée : 90 Distance : 2620.0 Tarif :

Le chemin Sculptures en liberté intègre 23 sculptures d’art contemporain dans la nature et le patrimoine existant.

Facile

https://sculpturesenliberte.com/ +33 6 87 69 92 15

English :

The Sculptures en liberté trail integrates 23 contemporary art sculptures into the natural environment and existing heritage.

Deutsch :

Der Pfad Skulpturen in Freiheit integriert 23 zeitgenössische Kunstskulpturen in die Natur und das vorhandene Kulturerbe.

Italiano :

Il percorso Sculptures en liberté integra 23 sculture d’arte contemporanea nell’ambiente naturale e nel patrimonio esistente.

Español :

El sendero Sculptures en liberté integra 23 esculturas de arte contemporáneo en el entorno natural y el patrimonio existente.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère