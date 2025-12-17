Sculptures en liberté Altier Lozère
Sculptures en liberté Altier Lozère vendredi 1 mai 2026.
Sculptures en liberté Marche nordique Facile
Sculptures en liberté 48800 Altier Lozère Occitanie
Durée : 90 Distance : 2620.0 Tarif :
Le chemin Sculptures en liberté intègre 23 sculptures d’art contemporain dans la nature et le patrimoine existant.
Facile
https://sculpturesenliberte.com/ +33 6 87 69 92 15
English :
The Sculptures en liberté trail integrates 23 contemporary art sculptures into the natural environment and existing heritage.
Deutsch :
Der Pfad Skulpturen in Freiheit integriert 23 zeitgenössische Kunstskulpturen in die Natur und das vorhandene Kulturerbe.
Italiano :
Il percorso Sculptures en liberté integra 23 sculture d’arte contemporanea nell’ambiente naturale e nel patrimonio esistente.
Español :
El sendero Sculptures en liberté integra 23 esculturas de arte contemporáneo en el entorno natural y el patrimonio existente.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-14 par CDT Lozère