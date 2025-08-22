Se mettre des étoiles plein les yeux en écoutant le bruit de l’eau Roquestéron Alpes-Maritimes

Se mettre des étoiles plein les yeux en écoutant le bruit de l’eau

Le Parc Naturel départemental de l’Estéron se situe à proximité des villages de Roquestéron et de Roquestéron-Grasse. les bords de la rivière sont parfaits pour de belles promenades dans une nature généreuse.

http://www.departement06.fr/les-parcs/parc-de-l-esteron-3791.html +33 4 97 18 60 00

English :

The Parc Naturel départemental de l’Estéron is located near the villages of Roquestéron and Roquestéron-Grasse. The banks of the river are perfect for beautiful walks in a generous natural setting.

Deutsch :

Der Parc Naturel Départemental de l’Estéron liegt in der Nähe der Dörfer Roquestéron und Roquestéron-Grasse. Die Ufer des Flusses eignen sich hervorragend für schöne Spaziergänge in einer großzügigen Natur.

Italiano :

Il parco naturale dipartimentale dell’Estéron si trova vicino ai villaggi di Roquestéron e Roquestéron-Grasse. Le rive del fiume sono perfette per fare belle passeggiate in un ambiente naturale generoso.

Español :

El parque natural departamental de Estéron está situado cerca de los pueblos de Roquestéron y Roquestéron-Grasse. Las orillas del río son perfectas para dar hermosos paseos en una naturaleza generosa.

