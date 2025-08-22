Secrets de fées parcours de découverte Habère-Poche Haute-Savoie

Secrets de fées parcours de découverte

Secrets de fées parcours de découverte Plateau des Moises 74420 Habère-Poche Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

4 parcours insolites et ludiques sur le Plateau des Moises à Habère-Poche. Balades magiques au fil des 4 saisons. Ces sentiers invitent à découvrir la vie d’hier et d’aujourd’hui en montagne, tout en sensibilisant les visiteurs au respect de la nature.

https://www.alpesduleman.com/ +33 4 50 39 54 46

English : Secrets de fées parcours de découverte

4 unique trails on the Plateau des Moises in Habère-Poche…magical walks throughout the seasons. These footpaths will take you on a journey through time on the mountain and teach hikers about nature.

Deutsch : Secrets de fées parcours de découverte

4 ungewöhnliche und spielerische Wege auf dem Plateau des Moises in Habère-Poche. Magische Spaziergänge im Laufe der 4 Jahreszeiten. Diese Pfade laden dazu ein, das Leben in den Bergen von gestern und heute zu entdecken, und sensibilisieren die Besucher für den Respekt vor der Natur.

Italiano :

4 percorsi insoliti e divertenti sul Plateau des Moises a Habère-Poche. Passeggiate magiche attraverso le 4 stagioni. Questi percorsi invitano a scoprire la vita in montagna, passata e presente, e insegnano ai visitatori a rispettare la natura.

Español : Secrets de fées parcours de découverte

4 senderos insólitos y divertidos en el Plateau des Moises en Habère-Poche. Paseos mágicos a través de las 4 estaciones. Estos senderos invitan a descubrir la vida en la montaña, pasada y presente, a la vez que enseñan a los visitantes a respetar la naturaleza.

