Secrets en Orioni Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres

Secrets en Orioni A pieds Facile

Secrets en Orioni 79100 Plaine-et-Vallées Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 4000.0 Tarif :

Parcourez au fil de votre curiosité le village d’Oiron à la découverte des 6 créations d’artistes contemporains 2 cubes , Par chemin de verre , Par chemin et par clos , Passe temps , Le Oironnier et Le guetteur . Terminez votre découverte par la visite du château et de ses collections.

Facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Secrets en Orioni

Explore the village of Oiron, discovering 6 creations by contemporary artists: 2 cubes , Par chemin de verre , Par chemin et par clos , Passe temps , Le Oironnier and Le guetteur . Finish your visit with a tour of the château and its collections.

Deutsch : Secrets en Orioni

Gehen Sie Ihrer Neugierde nach durch das Dorf Oiron und entdecken Sie die 6 Kreationen zeitgenössischer Künstler: 2 cubes , Par chemin de verre , Par chemin et par clos , Passe temps , Le Oironnier und Le guetteur . Beenden Sie Ihre Entdeckungstour mit einem Besuch des Schlosses und seiner Sammlungen.

Italiano :

Passeggiate nel villaggio di Oiron, scoprendo 6 creazioni di artisti contemporanei: 2 cubes , Par chemin de verre , Par chemin et par clos , Passe temps , Le Oironnier e Le guetteur . Terminate la visita con un tour del castello e delle sue collezioni.

Español : Secrets en Orioni

Pasee por el pueblo de Oiron y descubra 6 creaciones de artistas contemporáneos: 2 cubes , Par chemin de verre , Par chemin et par clos , Passe temps , Le Oironnier y Le guetteur . Termine su visita con un recorrido por el castillo y sus colecciones.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine