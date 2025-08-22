Sembas, la boucle de Lacenne Sembas Lot-et-Garonne

Sembas, la boucle de Lacenne En VTT Facile

Sembas, la boucle de Lacenne 47360 Sembas Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 9600.0 Tarif :

La commune de Sembas ne possède pas de bourg mais elle est constituée de nombreux hameaux. Ce circuit fait le lien entre la mairie, située près de Lacenne, son église éponyme et celle de Sembas au sud.

Facile

+33 5 53 66 14 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sembas, la boucle de Lacenne

The commune of Sembas does not have a village but it is made up of many hamlets. This circuit links the town hall, located near Lacenne, its eponymous church and that of Sembas to the south.

Deutsch : Sembas, la boucle de Lacenne

Die Gemeinde Sembas besitzt keinen Marktflecken, sondern besteht aus zahlreichen Weilern. Dieser Rundgang stellt eine Verbindung zwischen dem Rathaus, das sich in der Nähe von Lacenne befindet, seiner gleichnamigen Kirche und der Kirche von Sembas im Süden her.

Italiano :

Il comune di Sembas non ha un villaggio, ma è composto da numerose frazioni. Questo percorso collega il municipio, situato vicino a Lacenne, la sua chiesa omonima e la chiesa di Sembas a sud.

Español : Sembas, la boucle de Lacenne

El municipio de Sembas no tiene un pueblo, sino que está formado por numerosas aldeas. Esta ruta une el ayuntamiento, situado cerca de Lacenne, su iglesia epónima y la iglesia de Sembas al sur.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine