Sente aux Fées à VTT Belleville-en-Caux Seine-Maritime vendredi 1 août 2025.

Sente aux Fées à VTT 76890 Belleville-en-Caux Seine-Maritime Normandie

Durée : 90 Distance : 12000.0 Tarif :

Un itinéraire de randonnée VTT sous le signe de la chasse en Pays de Caux. Le premier arrivé en haut du « Belvédère » à gagné ! Cette haute bâtisse qui servait pour la chasse, la détente et l’observation, était entouré par le passé de murs de silex. Ceux-ci avaient plusieurs fonctions ils délimitaient le grand domaine du « Château de la Côte », servaient de serres pour la culture, et empêchaient les gros gibiers de sauter par-dessus.Envie d’une petite pause ? Alors arrêtez-vous par la Ferme Bio du petit Fumechon qui produit de la viande bovine et du lait à Colleville-les-Deux-Eglises. Casque sur la tâte, bouteille d’eau dans le sac et vous êtes prêts pour cette randonnée VTT placée sous le signe de la découverte et du sport.

English : Sente aux Fées à VTT

A mountain bike trail under the sign of hunting in the Pays de Caux. The first to arrive at the top of the « Belvedere » has won! This high building, which was used for hunting, relaxation and observation, was once surrounded by flint walls. These had several functions: they delimited the large estate of the « Château de la Côte », served as greenhouses for cultivation, and prevented big game from jumping over them. Want a little break? Then stop by the Ferme Bio du petit Fumechon which produces beef and milk in Colleville-les-Deux-Eglises. Helmet on your head, bottle of water in your bag and you’re ready for this mountain bike ride under the sign of discovery and sport.

Deutsch :

Eine Mountainbike-Tour im Zeichen der Jagd in der Region Pays de Caux. Wer als Erster oben auf dem « Belvédère » ankommt, hat gewonnen! Dieses hohe Gebäude, das der Jagd, der Entspannung und der Beobachtung diente, war in der Vergangenheit von Mauern aus Feuerstein umgeben. Die Mauern hatten mehrere Funktionen: Sie grenzten das große Anwesen des « Château de la Côte » ab, dienten als Gewächshäuser für die Landwirtschaft und hielten Großwild davon ab, über die Mauern zu springen Dann halten Sie bei der Ferme Bio du petit Fumechon, die in Colleville-les-Deux-Eglises Rindfleisch und Milch produziert. Mit einem Helm auf dem Kopf und einer Wasserflasche in der Tasche sind Sie bereit für diese Mountainbike-Tour, die ganz im Zeichen der Entdeckung und des Sports steht.

Italiano :

Un itinerario in mountain bike all’insegna della caccia nel Pays de Caux. Il primo a raggiungere la cima del « Belvédère » ha vinto! Questo alto edificio, utilizzato per la caccia, il riposo e l’osservazione, era circondato in passato da muri di selce. Queste mura avevano diverse funzioni: delimitavano l’ampio dominio dello « Château de la Côte », servivano da serre per le coltivazioni e impedivano alla selvaggina di grossa taglia di saltarle Fate poi una sosta alla Ferme Bio du petit Fumechon, che produce carne e latte a Colleville-les-Deux-Eglises. Casco in testa, borraccia nella borsa e siete pronti per questo giro in mountain bike all’insegna della scoperta e dello sport.

Español :

Un itinerario en bicicleta de montaña bajo el signo de la caza en el Pays de Caux. ¡El primero en llegar a la cima del « Belvédère » ganó! Este alto edificio, que se utilizaba para la caza, el descanso y la observación, estaba rodeado en el pasado por muros de sílex. Estas murallas tenían varias funciones: delimitaban el gran dominio del « Château de la Côte », servían de invernadero para el cultivo y evitaban que la caza mayor las saltara A continuación, deténgase en la Ferme Bio du petit Fumechon, que produce carne de vacuno y leche en Colleville-les-Deux-Eglises. Casco en la cabeza, botella de agua en la bolsa y ya está listo para este paseo en bicicleta de montaña bajo el signo del descubrimiento y el deporte.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-13 par Normandie Tourisme