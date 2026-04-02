Sentier A la découverte du Château de Gicon Chusclan Gard
Sentier A la découverte du Château de Gicon Chusclan Gard vendredi 1 mai 2026.
Sentier A la découverte du Château de Gicon
Vignobles & Découvertes Sentier A la découverte du Château de Gicon parking du site de Gicon 30200 Chusclan Gard Occitanie
Durée : Distance : Tarif :
Cette boucle vous mène à la rencontre du Château de Gicon, forteresse du XIIIe siècle perchée sur son éperon rocheux.
https://sinnae.fr/vin-tourisme/sentiers-decouvertes/ +33 4 66 90 11 03
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English :
This loop takes you to Château de Gicon, a 13th-century fortress perched on a rocky outcrop.
Deutsch :
Dieser Rundweg führt Sie zum Château de Gicon, einer Festung aus dem 13. Jahrhundert, die auf einem Felsvorsprung thront.
Italiano :
Questo anello conduce al Château de Gicon, una fortezza del XIII secolo arroccata su uno sperone roccioso.
Español :
Este bucle le llevará al castillo de Gicon, una fortaleza del siglo XIII encaramada en un peñasco rocoso.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-23 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme