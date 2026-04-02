Sentier A la découverte du Château de Gicon Chusclan Gard

Sentier A la découverte du Château de Gicon

Vignobles & Découvertes Sentier A la découverte du Château de Gicon parking du site de Gicon 30200 Chusclan Gard Occitanie

Durée : Distance : Tarif :

Cette boucle vous mène à la rencontre du Château de Gicon, forteresse du XIIIe siècle perchée sur son éperon rocheux.

https://sinnae.fr/vin-tourisme/sentiers-decouvertes/ +33 4 66 90 11 03

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English :

This loop takes you to Château de Gicon, a 13th-century fortress perched on a rocky outcrop.

Deutsch :

Dieser Rundweg führt Sie zum Château de Gicon, einer Festung aus dem 13. Jahrhundert, die auf einem Felsvorsprung thront.

Italiano :

Questo anello conduce al Château de Gicon, una fortezza del XIII secolo arroccata su uno sperone roccioso.

Español :

Este bucle le llevará al castillo de Gicon, una fortaleza del siglo XIII encaramada en un peñasco rocoso.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-01-23 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme