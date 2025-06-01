Sentier à saute-frontière Wingen Bas-Rhin
vendredi 1 août 2025
Sentier à saute-frontière
Sentier à saute-frontière 67510 Wingen Bas-Rhin Grand Est
Durée : 150 Distance : 7000.0 Tarif :
Ce circuit forestier de 7 km de part et d’autre de la frontière franco-allemande vous mènera au charmant village de Nothweiler (D). Magnifique point de vue sur les ruines des châteaux forts de Loewenstein, Hohenbourg et Wegelnburg depuis le rocher du Kappelstein. En chemin, possibilité de découvrir la mine de fer de Nothweiler d’avril à octobre (www.nothweiler.de).
https://www.alsace-verte.com/ +33 3 88 80 89 70
English :
This 7 km long forest trail on both sides of the German-French border will lead you to the charming village of Nothweiler (D). From the Kappelstein rock you will have a wonderful view of the ruins of the castles of Loewenstein, Hohenbourg and Wegelnburg. On the way, possibility to discover the Nothweiler iron mine from April to October (www.nothweiler.de).
Deutsch :
Dieser 7 km lange Waldrundweg auf beiden Seiten der deutsch-französischen Grenze führt Sie in das charmante Dorf Nothweiler (D). Wunderschöner Ausblick vom Kappelstein auf die Ruinen der Burgen Loewenstein, Hohenbourg und Wegelnburg. Unterwegs besteht von April bis Oktober die Möglichkeit, die Eisenerzgrube von Nothweiler zu erkunden (www.nothweiler.de).
Italiano :
Questo sentiero forestale di 7 km, su entrambi i lati del confine franco-tedesco, conduce all’incantevole villaggio di Nothweiler (D). Dalla roccia di Kappelstein si gode di una magnifica vista sulle rovine dei castelli di Loewenstein, Hohenbourg e Wegelnburg. Lungo il percorso è possibile visitare la miniera di ferro di Nothweiler da aprile a ottobre (www.nothweiler.de).
Español :
Esta pista forestal de 7 km a ambos lados de la frontera franco-alemana conduce al encantador pueblo de Nothweiler (D). Desde el peñón de Kappelstein, hay una magnífica vista de las ruinas de los castillos de Loewenstein, Hohenbourg y Wegelnburg. En el camino, puede visitar la mina de hierro de Nothweiler de abril a octubre (www.nothweiler.de).
