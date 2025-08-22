Sentier à thème Les Bornes Romaines

Randonnée pédestre sur les traces des Ceutrons sur fond de Mont-Blanc.

Sentier de crêtes, au départ du hameau du Plan, qui rallie 3 lieux (Col de l’Avenaz, le Petit Croisse Baulet et le Col du Jaillet), où sont implantées 3 bornes qui datent des Romains.

English : Theme trail Roman boundary markers

Hiking in the footsteps of the Ceutrons with Mont-Blanc in the background.

A ridgeline footpath, starting in the hamlet of Le Plan, linking three places (Col de l’Avenaz, Petit Croisse-Baulet and Col du Jaillet), where you will find three boundary markers dating from Roman times.

Deutsch : Themenweg: „Die römischen Meilensteine

Wandern auf den Spuren des Volks der Ceutronen am Fuß des Mont-Blanc.

Der Kammweg beginnt im Weiler Le Plan und verbindet drei Orte, den Col de l’Avenaz, Petit Croisse-Baulet und den Col du Jaillet, an denen drei Meilensteine aus römischer Zeit stehen.

Italiano :

Escursione sulle orme dei Ceutroni sullo sfondo del Monte Bianco.

Un sentiero di cresta, che parte dalla frazione di Plan e collega 3 località (Col de l’Avenaz, Petit Croisse Baulet e Col du Jaillet), dove si trovano 3 pietre miliari risalenti ai Romani.

Español : Sentier à thème Les Bornes Romaines

Senderismo tras las huellas de los Ceutrones con el Mont Blanc como telón de fondo.

Un sendero de cresta, que parte de la aldea de Plan, y que conecta 3 lugares (Col de l’Avenaz, Petit Croisse Baulet y Col du Jaillet), donde se encuentran 3 hitos que datan de los romanos.

