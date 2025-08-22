Sentier à thème « Les Bornes Romaines » La Giettaz Savoie
Sentier à thème Les Bornes Romaines 73590 La Giettaz Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Randonnée pédestre sur les traces des Ceutrons sur fond de Mont-Blanc.
Sentier de crêtes, au départ du hameau du Plan, qui rallie 3 lieux (Col de l’Avenaz, le Petit Croisse Baulet et le Col du Jaillet), où sont implantées 3 bornes qui datent des Romains.
English : Theme trail Roman boundary markers
Hiking in the footsteps of the Ceutrons with Mont-Blanc in the background.
A ridgeline footpath, starting in the hamlet of Le Plan, linking three places (Col de l’Avenaz, Petit Croisse-Baulet and Col du Jaillet), where you will find three boundary markers dating from Roman times.
Deutsch : Themenweg: „Die römischen Meilensteine
Wandern auf den Spuren des Volks der Ceutronen am Fuß des Mont-Blanc.
Der Kammweg beginnt im Weiler Le Plan und verbindet drei Orte, den Col de l’Avenaz, Petit Croisse-Baulet und den Col du Jaillet, an denen drei Meilensteine aus römischer Zeit stehen.
Italiano :
Escursione sulle orme dei Ceutroni sullo sfondo del Monte Bianco.
Un sentiero di cresta, che parte dalla frazione di Plan e collega 3 località (Col de l’Avenaz, Petit Croisse Baulet e Col du Jaillet), dove si trovano 3 pietre miliari risalenti ai Romani.
Español : Sentier à thème Les Bornes Romaines
Senderismo tras las huellas de los Ceutrones con el Mont Blanc como telón de fondo.
Un sendero de cresta, que parte de la aldea de Plan, y que conecta 3 lugares (Col de l’Avenaz, Petit Croisse Baulet y Col du Jaillet), donde se encuentran 3 hitos que datan de los romanos.
