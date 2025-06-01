Sentier à travers la vallée de l’Orange Fourneville Calvados

Sentier à travers la vallée de l’Orange Fourneville Calvados vendredi 1 août 2025.

Sentier à travers la vallée de l’Orange

Sentier à travers la vallée de l’Orange 14600 Fourneville Calvados Normandie

Durée : 105 Distance : 6500.0 Tarif :

A proximité de Honfleur et de Saint Gatien des Bois, la commune de Fourneville vous propose une balade à pied à travers la vallée de l’Orange qui vous emmène découvrir un secteur moins connu du Calvados.

L’Orange est la rivière qui parcours le territoire de Fourneville et le long de laquelle vous vous promènerez paisiblement.

Vous pourrez vous arrêter au lavoir. Les constructeurs de l’époque (XIII ème siècle) ont bâti une œuvre à l’image d’un bateau, témoignant sans doute du passé maritime de cette petite rivière qui se jette dans la mer.

Vous traverserez bois et pâtures, avis aux amateurs de nature !

http://www.ot-honfleur.fr/ +33 2 31 89 23 30

English : Sentier à travers la vallée de l’Orange

Close to Honfleur and Saint Gatien des Bois, the commune of Fourneville offers you a walk through the Orange valley which will take you to discover a less known part of Calvados.

The Orange is the river that runs through the Fourneville area and along which you will walk peacefully

You can stop by the laundromat. The builders of the time (13th century) built a work in the image of a boat, undoubtedly testifying to the maritime past of this small river which flows into the sea.

You will cross woods and pastures, notice to nature lovers!

Deutsch :

In der Nähe von Honfleur und Saint Gatien des Bois bietet Ihnen die Gemeinde Fourneville einen Spaziergang durch das Tal des Orange an, der Sie in eine weniger bekannte Gegend des Calvados führt.

Der Orange ist der Fluss, der durch das Gebiet von Fourneville fließt und an dem Sie gemütlich entlang wandern werden

Am Waschhaus können Sie eine Pause einlegen. Die Erbauer der damaligen Zeit (13. Jahrhundert) bauten ein Werk, das einem Schiff nachempfunden ist.

Sie durchqueren Wälder und Weiden, ein Tipp für Naturliebhaber!

Italiano :

Vicino a Honfleur e Saint Gatien des Bois, il comune di Fourneville vi propone una passeggiata nella valle dell’Orange che vi porterà a scoprire un settore meno conosciuto del Calvados.

L’Orange è il fiume che attraversa la zona di Fourneville e lungo il quale potrete passeggiare tranquillamente

È possibile fermarsi al lavatoio. I costruttori dell’epoca (XIII secolo) costruirono un’opera a immagine di una barca, che testimonia senza dubbio il passato marittimo di questo piccolo fiume che sfocia nel mare.

Attraverserete boschi e pascoli, un must per gli amanti della natura!

Español :

Cerca de Honfleur y de Saint Gatien des Bois, el municipio de Fourneville le ofrece un paseo por el valle de Orange que le llevará a descubrir un sector menos conocido de Calvados.

El Orange es el río que atraviesa la zona de Fourneville y por el que paseará tranquilamente

Puedes parar en el lavadero. Los constructores de la época (siglo XIII) construyeron una obra a imagen y semejanza de un barco, lo que sin duda atestigua el pasado marítimo de este pequeño río que desemboca en el mar.

Pasará por bosques y pastos, ¡una visita obligada para los amantes de la naturaleza!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme