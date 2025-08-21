Sentier archéologique et botanique Gigondas Vaucluse

Sentier archéologique et botanique

Sentier archéologique et botanique Montée du château 84190 Gigondas Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Installée sur la partie sommitale du village, où s’élèvent encore les vestiges du château, cette promenade relie l’histoire médiévale du site, à celle de la vigne et du vin.

English :

Located at the top of the village, where the remains of the castle still stand, this walk links the medieval history of the site to that of vines and wine.

Deutsch :

Dieser Spaziergang befindet sich auf dem Gipfel des Dorfes, wo sich noch die Überreste des Schlosses befinden. Er verbindet die mittelalterliche Geschichte des Ortes mit der Geschichte der Weinberge und des Weins.

Italiano :

Installata sulla sommità del villaggio, dove si trovano ancora i resti del castello, questa passeggiata collega la storia medievale del sito a quella della vite e del vino.

Español :

Instalado en la cima del pueblo, donde aún se conservan los restos del castillo, este paseo vincula la historia medieval del lugar con la de la vid y el vino.

