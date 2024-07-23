Sentier art nature Le Saulcy Vosges

Un espace pour l’art au coeur des forêts entre Vosges et Alsace, plus de trente sites d’exposition. Les années paires, Hélicoop fait travailler des artistes avec et sur le territoire, pour réaliser une oeuvre in situ sur le sentier des passeurs. Le fruit de leurs travaux traduit un mélange subtil entre l’histoire des lieux, la morphologie du paysage et la sensibilité propre à chaque participant. C’est toute la forêt qui s’anime pour faire résonner bien haut l’écho des passeurs.

Les années impaires, la visite du sentier est encore possible puisque de plus en plus d’oeuvres demeurent sur place. L’aventure continue aussi à travers une exposition, des conférences, rencontres avec les artistes, des spectacles arts vivants et des ateliers d’été.

English :

A space for art in the heart of the forests between the Vosges and Alsace, more than thirty exhibition sites. On even years, Hélicoop makes artists work with and on the territory, to create a work in situ on the smugglers’ trail. The fruit of their work is a subtle blend of the history of the sites, the morphology of the landscape and the sensitivity of each participant. The whole forest comes alive to make the echo of the smugglers resonate high.

In odd years, it is still possible to visit the trail as more and more works remain on site. The adventure also continues through an exhibition, conferences, meetings with artists, performing arts shows and summer workshops.

Deutsch :

Ein Raum für die Kunst im Herzen der Wälder zwischen Vogesen und Elsass, mehr als dreißig Ausstellungsorte. In den geraden Jahren lässt Hélicoop Künstler mit und in der Region arbeiten, um ein Werk in situ auf dem Pfad der Fährleute zu realisieren. Die Früchte ihrer Arbeit sind eine subtile Mischung aus der Geschichte des Ortes, der Morphologie der Landschaft und der Sensibilität jedes einzelnen Teilnehmers. Der ganze Wald wird zum Leben erweckt, um das Echo der Fährmänner weithin erklingen zu lassen.

In ungeraden Jahren ist der Besuch des Pfades noch möglich, da immer mehr Werke vor Ort bleiben. Das Abenteuer geht auch durch eine Ausstellung, Konferenzen, Treffen mit Künstlern, Aufführungen und Sommerworkshops weiter.

Italiano :

Uno spazio per l’arte nel cuore delle foreste tra i Vosgi e l’Alsazia, con più di trenta siti espositivi. Negli anni pari, Hélicoop fa lavorare gli artisti con e sul territorio, per creare un’opera in situ sul « sentier des passeurs ». Il risultato del loro lavoro è un sottile mix tra la storia del luogo, la morfologia del paesaggio e la sensibilità di ciascun partecipante. L’intera foresta si anima per far risuonare forte l’eco dei contrabbandieri.

Negli anni dispari è ancora possibile visitare il percorso, poiché sempre più opere rimangono in loco. L’avventura continua anche attraverso una mostra, conferenze, incontri con gli artisti, spettacoli d’arte dal vivo e laboratori estivi.

Español :

Un espacio para el arte en el corazón de los bosques entre los Vosgos y Alsacia, más de treinta lugares de exposición. En los años pares, Hélicoop hace que los artistas trabajen con y en el territorio, para crear una obra in situ en el « sentier des passeurs ». El resultado de su trabajo es una sutil mezcla entre la historia del lugar, la morfología del paisaje y la sensibilidad de cada participante. Todo el bosque cobra vida para que el eco de los contrabandistas resuene con fuerza.

En los años impares, todavía es posible visitar el sendero, ya que cada vez más obras permanecen en el lugar. La aventura continúa también a través de una exposición, conferencias, encuentros con artistas, espectáculos de arte en vivo y talleres de verano.

