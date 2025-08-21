Sentier artistique Hautecour Boucle Liberté Hautecour Savoie

Sentier artistique Les Éphémères Alpines Boucle Liberté

Sentier artistique Les Éphémères Alpines Boucle Liberté Le Breuil 73600 Hautecour Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Plongez dans une balade unique mêlant nature et art au cœur des paysages enchanteurs de Hautecour. Le sentier artistique Les Éphémères Alpines va vous surprendre, c’est une véritable galerie artistique en plein air avec près de 70 créations.

English : Hautecour Arts Trail- Les Éphémères Alpines Liberty loop

Immerse yourself in a unique journey combining nature and art in the heart of Hautecour’s enchanting landscapes. The “Les Éphémères Alpines” art trail will surprise you—it’s a veritable open-air art gallery with nearly 70 creations.

Deutsch : Sentier artistique Les Éphémères Alpines

Tauchen Sie ein in einen einzigartigen Spaziergang, der Natur und Kunst im Herzen der zauberhaften Landschaft von Hautecour miteinander verbindet. Der Kunstpfad Les Éphémères Alpines wird Sie überraschen, denn er ist eine wahre Kunstgalerie unter freiem Himmel mit fast 70 Kreationen.

Italiano :

Immergetevi in una passeggiata unica che unisce natura e arte nel cuore degli incantevoli paesaggi dell’Hautecour. Il percorso artistico Les Éphémères Alpines vi sorprenderà: una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto con quasi 70 creazioni.

Español : Sentier artistique Les Éphémères Alpines

Sumérjase en un paseo único que combina naturaleza y arte en el corazón de los encantadores paisajes de Hautecour. Le sorprenderá el recorrido artístico Les Éphémères Alpines , una auténtica galería de arte al aire libre con cerca de 70 creaciones.

