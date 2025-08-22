Sentier Au fil de la Bourne Saint-Nazaire-en-Royans Drôme

Sentier Au fil de la Bourne

Sentier Au fil de la Bourne 26190 Saint-Nazaire-en-Royans Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Pour 2 ou 3 jours de randonnée pédestre, en partant de sa confluence avec l’Isère, le sentier Au Fil de la Bourne propose de découvrir les paysages proches et lointains du parcours de ce cours d’eau, entre plaine et plateau de montagne.

https://tourisme.saintmarcellin-vercors-isere.fr/ +33 4 76 38 53 85

English :

For 2 or 3 days of hiking, starting from its confluence with the Isère, the Au Fil de la Bourne trail offers the chance to discover the landscapes near and far along the course of this river, between plain and mountain plateau.

Deutsch :

Der Wanderweg Au Fil de la Bourne bietet eine 2- oder 3-tägige Wanderung von der Mündung in die Isère aus.

Italiano :

Il sentiero Au Fil de la Bourne vi porta a fare un’escursione di 2 o 3 giorni dalla confluenza con l’Isère per scoprire i paesaggi vicini e lontani lungo il corso del Bourne, tra pianura e altopiano.

Español :

El sendero Au Fil de la Bourne le llevará en una excursión de 2 o 3 días desde su confluencia con el Isère para descubrir los paisajes cercanos y lejanos a lo largo del curso del Bourne, entre llanura y meseta montañosa.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-17 par Agence d’Attractivité de la Drôme source Apidae Tourisme